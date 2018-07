Itália exige lista de mulheres que receberam prótese PIP

As clínicas que não tiverem usado próteses da marca PIP terão de apresentar ao governo uma declaração atestando isso.

A PIP, que faliu por causa do escândalo, é acusada de usar silicone industrial nas próteses, em vez de silicone médico. Centenas de milhares de mulheres no mundo todo usam esses implantes.

O governo francês determinou que as 30 mil usuárias dessas próteses no país as retirem, por causa do risco de que elas se rompam e causem inflamações e irritações - embora não haja provas de que o material eleve o risco de câncer.

Outros países, inclusive Grã-Bretanha e Brasil, aconselham as mulheres a consultarem seus cirurgiões. Na nota divulgada na quinta-feira, o ministro italiano não deu nenhuma orientação específica às mulheres que usam próteses PIP.

Ele disse que determinou à polícia que verifique como as clínicas adquiriram as próteses, e quais os procedimentos que antecederam às cirurgias para a implantação.

(Por Catherine Hornby)