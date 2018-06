Itália pode enviar mais soldados para combater guerra da máfia de Nápoles

Durante uma visita à creche, Anna Maria Cancellieri afirmou que o apoio do Exército à polícia já tinha sido reforçado nos últimos meses devido à expansão da guerra entre gangues no bairro de Scampia, local da Camorra, a máfia napolitana.

"A quantidade de soldados é extraordinária. Estamos pensando em intensificar a presença militar ainda mais", ela disse aos repórteres.

Nápoles, a maior cidade no sul da Itália, há muito tempo é sinônimo de crime crônico, e a Camorra é conhecida por prosperar com o tráfico de drogas e a extorsão. Mas a onda recente de tiroteios públicos chocou as autoridades.

Na quarta-feira, um homem de 50 anos foi perseguido no jardim da creche e morto a tiros por dois homens em uma lambreta, enquanto crianças ensaiavam canções de Natal dentro da creche.

O homem tinha começado a negociar drogas para uma gangue criminosa e tinha atraído a atenção de um grupo rival, disseram os jornais.

Um dia depois, um homem de 40 anos com ligações com outro clã foi morto a tiros em frente a uma pizzaria de Nápoles, diante dos pedestres assustados.

(Reportagem de Catherine Hornby)