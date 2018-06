Itália resgata mais de 2.600 imigrantes em barcos no fim de semana Uma missão de busca e resgate da Itália salvou mais de 2.600 imigrantes de barcos no Mediterrâneo no fim de semana, disse a Marinha nesta segunda-feira. O número de estrangeiros indo da África para a Itália em embarcações bateu recorde este ano.