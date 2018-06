Italiana exige desculpas de Berlusconi por piada sexual

Angela Bruno, de 30 anos, funcionária da empresa de energia renovável Gruppo Green Power, disse em entrevista ao canal de TV La7 que sua filha, de 13 anos, chorou durante dias após ver um vídeo sobre o encontro da mãe com Berlusconi, durante um evento empresarial.

A mulher estava apresentando um contrato a Berlusconi quando o político começou a fazer perguntas insinuantes diante de várias pessoas, inclusive de colegas graduados dela.

"Você goza? Só uma vez? Quantas vezes você goza? Com que tipo de intervalo?", perguntou ele, com um sorriso irreverente. A mulher reagiu rindo nervosamente, e a plateia gargalhou.

"Parece uma boa proposta", prosseguiu ele, que então pediu que ela se virasse, olhou suas nádegas e comentou: "Sim, uma oferta convincente". Homens e mulheres na plateia então aplaudiram e riram mais.

O registro do incidente foi visto mais de 950 mil vezes no YouTube, gerando indignação nas redes sociais. Berlusconi, de 76 anos, já responde a processo pela suspeita de ter pagado para fazer sexo com uma menor de idade, o que ele nega.

Ele deixou o cargo de primeiro-ministro em 2011, no auge da crise financeira italiana, mas é candidato a voltar à chefia de governo nas eleições de 24 e 25 de fevereiro.

Angela Bruno disse que deseja um pedido de desculpas "para todas as mulheres italianas, porque elas não têm de sofrer insultos como esse, no trabalho ou fora do trabalho".

"Esta é a Itália que eu não quero mais, e espero que ninguém queira", acrescentou.

