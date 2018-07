Italiano mata dois africanos, em aparente atentado racista

Gianluca Casseri, de 50 anos, descrito pelas autoridades italianas como extremista de direita, estacionou seu carro na praça Dalmazia, no norte da cidade, durante o horário de almoço, desceu do veículo e começou a atirar com uma pistola, disseram testemunhas.

Dois senegaleses foram mortos e outro ficou gravemente ferido.

Depois dos tiros, o homem retornou ao carro e partiu, até abrir fogo novamente no mercado de San Lorenzo, no centro da cidade, ferindo dois outros ambulantes africanos.

O mercado é uma das mais famosas edificações renascentistas de Florença e normalmente está lotado de turistas por causa de sua localização, entre a Catedral e a estação ferroviária.

Depois desse segundo ataque, Casseri se dirigiu a um estacionamento, saiu do carro e atirou na própria garganta, segundo a polícia.

Casseri era editor de uma revista voltada aos fãs de J.R.R. Tolkien, autor da trilogia O Senhor dos Anéis.

(Reportagem de Steve Scherer)