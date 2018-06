Jornal alemão que republicou charges do Charlie Hebdo é atacado

Um jornal da Alemanha que republicou charges do francês Charlie Hebdo foi atacado durante a madrugada deste domingo, 11, na cidade de Hamburgo, no norte do país. Pedras foram jogadas contra janelas do edifício e um objeto em chamas foi atirado para dentro de uma das janelas. Dois homens foram detidos.

O ataque foi contra o jornal "Hamburger Morgenpost". Segundo a Agência France-Presse, pós os atentados em Paris, o diário publicou três charges do Charlie com o título "Esta liberdade deve ser possível". A ação aconteceu por volta da 1h20 da madrugada deste domingo, nenhuma pessoa ficou ferida e o fogo foi rapidamente controlado.

Duas pessoas suspeitas que estavam na região foram detidas. A polícia local, porém, afirma que é muito cedo para afirmar que a ação pode ter conexão com os atentados terroristas dos últimos dias na França. O atingiu o térreo do edifício que abriga o jornal. No local, estariam os arquivos da publicação.

Na página do Hamburger Morgenpost na internet, mais conhecido como "Mopo", fotos mostram que o fogo atingiu o térreo e diversos papéis foram queimados.

Danos Limitados. Os estragos gerados pelo ataque às instalações do jornal alemão “Hamburger Morgenpost” foram “muito limitadas”. A informação foi divulgada pela equipe da própria publicação na manhã deste domingo após incêndio ter atingido parte do edifício na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha.

Em um texto na versão eletrônica do jornal, a equipe do Hamburger Morgenpost agradece o apoio dos leitores demonstrado via redes sociais. “Felizmente ninguém ficou ferido no incêndio e os danos foram muito limitados”, informa o jornal conhecido como “Mopo”.