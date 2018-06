Jornal do Vaticano critica adoção por homossexuais após decisão da Justiça O jornal do Vaticano salientou neste domingo que as crianças devem ser criadas por um pai e por uma mãe, após a corte suprema de apelação da Itália garantir a uma mãe homossexual a custódia de seu filho, levantando o debate sobre adoção gay.