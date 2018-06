Jornalista do grupo de Murdoch é absolvida em caso de grampos telefônicos

Após um julgamento de sete meses, um júri de Londres inocentou Brooks por unanimidade, mas declarou culpado Andy Coulson, ex-chefe de imprensa do primeiro-ministro David Cameron e ex-editor de um dos muitos jornais britânicos de Murdoch, acusados de ser parte de uma conspiração para grampear telefones.

Ao ouvir o veredicto, Brooks mostrou pouca emoção imediata, mas foi auxiliada por uma enfermeira ao ser levada para for a do tribunal e, depois, ao passar no meio de um grupo de fotógrafos para pegar um táxi. Ela foi acompanhada do marido Charlie, que também foi absolvido de tentativa de obstrução de investigação.

Murdoch era dono do News of the World, um tabloide de 168 anos fechado pelo magnata de mídia em julho de 2011 em meio a uma indignação popular sobre revelações de que jornalistas grampearam os correios de voz do telefone celular de uma jovem assassinada.