Jornalistas do Guardian podem ser acusados de terrorismo por publicar material de Snowden A polícia britânica está examinando se a equipe do jornal The Guardian deve ser investigada por crimes de terrorismo pelo modo como lidou com as informações vazadas pelo norte-americano Edward Snowden, disse nesta terça-feira um agente sênior da área de contraterrorismo na Grã-Bretanha.