Juiz diz que Amanda Knox pode ser culpada mas que não há provas

Knox, de 24 anos, viajou para casa em Seattle, na costa oeste dos Estados Unidos, na terça-feira e foi recebida como uma heroína depois que uma corte de apelações na cidade italiana de Perugia derrubou a condenação de 2009 pelo assassinato da colega de quarto britânica.

"Eles estão livres por não terem cometido o crime", disse o juiz Claudio Pratillo Hellmann ao diário La Stampa. "Mas essa é a verdade da corte, não a verdade real. E isso pode ser diferente."

Ele disse ao diário Corriere della Sera: "Eles podem ter sido responsáveis, mas não há prova. Talvez eles saibam o que aconteceu aquela noite. Nós não."

Hellmann foi um dos oito juízes do painel que na segunda-feira absolveram Knox e seu ex-namorado italiano Raffaele Sollecito da acusação de homicídio.

A absolvição levantou mais questões do que respostas sobre quem cometeu o crime. Os promotores disseram que eles apelarão para reverter o veredicto.

O andarilho marfinense Rudy Guede, que foi considerado culpado e condenado a 16 anos em um julgamento diferente, é a única pessoa presa pelo assassinato, embora os promotores tenham dito que ele não poderia ter matado Kercher sozinho.

O corpo dela seminu foi encontrado com mais de 40 ferimentos e um corte profundo na garganta. Os promotores afirmam que a ausência de sinais de luta no corpo mostra que os agressores a alfinetaram e um deles a esfaqueou no pescoço.

"Certamente Rudy sabe o que aconteceu e não disse", afirmou Hellmann. "Talvez os outros dois réus também saibam, porque, eu repito, nossa decisão de absolver foi o resultado da verdade determinada pelo julgamento."