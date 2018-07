Justiça francesa permite realização de touradas no país

As touradas poderão continuar sendo realizadas na França, decidiu nesta sexta-feira o Conselho Constitucional Francês. A corte rejeitou o recurso jurídico interposto por duas organizações de direito dos animais contra a prática, que seus defensores dizem fazer parte da herança cultural de algumas regiões.

Críticos tentaram banir as touradas baseados no código criminal francês, que proíbe crueldade contra animais. Mas a lei também permite exceções nos casos em que tais ocorrências façam parte de alguma tradição local.

As touradas são geralmente praticadas no sul da França, em áreas próximas à Espanha. O Conselho Constitucional é composto por nove membros, entre ele o ex-presidente Nicolas Sarkozy, e decide se as leis respeitam a Constituição da França. As informações são da Associated Press.