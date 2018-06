Kosovo é um preço alto a pagar para entrar na UE, diz igreja sérvia

O apelo ocorre antes do fim de um prazo na terça-feira para o governo sérvio dizer à UE se aceita um plano para resolver a divisão étnica do Kosovo entre a maioria albanesa e uma pequena população de sérvios no norte.

A Sérvia considera Kosovo, rica em história e mito, o berço da nação sérvia e sua fé cristã ortodoxa.

Mas os albaneses são a maioria, de 90 por cento, sendo muitos deles muçulmanos. Eles entraram em guerra em 1998 e 1999 e, finalmente, Kosovo declarou a independência em 2008, mas a Sérvia ainda tem um porção frágil no norte, onde cerca de 50.000 sérvios vivem.

A rejeição do plano poderia custar a Sérvia um lugar cobiçado nas negociações sobre a adesão à UE, um processo que poderia conduzir a reforma e ajudar a atrair investidores para a economia da Sérvia, a maior na ex-Iugoslávia.

(Por Matt Robinson)