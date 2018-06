Kremlin elogia cessar-fogo na Ucrânia e pede que seja cumprido pelas partes

"O gabinete presidencial russo saúda a assinatura do protocolo em Minsk", disse o porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, de acordo com a agência russa Interfax.

Ele observou que o acordo ocorreu depois de iniciativas de Putin e do presidente ucraniano, Petro Poroshenko, e acrescentou: "Moscou espera que todas as disposições do documento e os acordos alcançados sejam cuidadosamente observados pelas partes, e que o processo de negociação continue até que a crise na Ucrânia seja totalmente solucionada."

(Reportagem de Tatyana Ustinova)