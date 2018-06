Kremlin evita comentar relato sobre ausência de Putin em Moscou, diz TV

REUTERS 15 Março 2015 | 11h48

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, evitou comentar uma reportagem do canal de TV independente Dozhd neste domingo que diz que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não esteve em Moscou nos últimos dias.

Putin, que não é visto em público ou ao vivo na TV por mais de uma semana, adiou uma reunião com os líderes do Cazaquistão e Belarus na semana passada.

Fontes disseram ao Dozhd que o presidente estava na sua casa no Lago Valdai na província de Novgorod. Peskov não quis comentar quando contatado pelo Dozhd.

Uma autoridade do governo do Cazaquistão, falando sob condição de anonimato, disse à Reuters que Putin pode ter cancelado a reunião por causa de doença.Em declaração à Reuters na quinta-feira, no entanto, Peskov garantiu que o presidente de 62 anos estava com boa saúde.

(Reportagem de Thomas Grove)