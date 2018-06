Lavrov diz a Kerry que EUA deve pressionar Ucrânia a conter Exército

Em conversa por telefone com Kerry, Lavrov também pediu que os Estados Unidos usem sua influência para garantir a libertação do que a chancelaria russa chamou de líderes do "movimento de protesto" no sudeste da Ucrânia, uma referência a separatistas pró-Rússia.

O ministério informou que Kerry e Lavrov discutiram os esforços para resolver a situação envolvendo a captura de observadores militares da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). Segundo a pasta, "estruturas públicas" que controlam partes do sudeste da Ucrânia não foram apropriadamente informadas dos planos dos observadores de viajar para a região.