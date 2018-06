Líder socialista Aubry ficará fora de novo governo francês A líder do Partido Socialista francês, Martine Aubry, arquiteta da mudança no país para uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, não fará parte do governo do presidente François Hollande, ao contrário do esperado inicialmente, disse um aliado de Aubry à Reuters nesta quarta-feira.