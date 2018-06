Líderes da A.Latina e UE concordam em melhor aliança comercial Líderes da União Europeia (UE) e da América Latina irão se comprometer durante uma cúpula neste fim de semana para evitar políticas protecionistas e garantir um melhor ambiente para negócios, de acordo com um rascunho do documento final do encontro, sinalizando alianças comerciais potencialmente mais brandas.