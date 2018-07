Líderes mundiais pedem que ETA declare fim do conflito

Última guerrilha importante da Europa Ocidental, o ETA está cada vez mais pressionado por prisioneiros e aliados políticos bascos para que declare a paz, indo além do cessar-fogo "permanente" anunciado em janeiro.

Desde que pegou em armas, em 1968, o ETA já matou mais de 850 pessoas em atentados com uso de bombas e armas de fogo.

Figuras internacionais que ajudaram a mediar soluções para acabar com o regime racista sul-africano do apartheid e com o conflito político-religioso da Irlanda do Norte participaram na segunda-feira de uma conferência em San Sebastián, no País Basco.

O ex-premiê irlandês Bertie Ahern saudou a trégua oferecida pelo ETA e disse: "Acreditamos ser possível, após mais de 50 anos de violência, chegar a uma paz justa e duradoura."

"Pedimos ao ETA que faça uma declaração pública de um fim definitivo da atividade armada, e pedimos um diálogo com os governos da Espanha e França para conversar sobre as consequências do conflito", afirmou.

O evento de três dias, promovido pela entidade civil basca Lokarri, foi visto como uma chance dada ao ETA para renunciar à violência.

O ETA, que divulga comunicados eventualmente, quase sempre no jornal basco Gara, não respondeu a especulações feitas na imprensa de que o grupo estaria receptivo aos apelos.

(Texto de Sarah Morris)