Líderes mundiais se reúnem na França para Centenário do Armistício da 1ª Guerra

Mais de 7o chefes de Estado e de governo do mundo se reuniram em Paris neste domingo, 11, para as cerimônias do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. A sessão solene foi realizada sob céu chuvoso no Arco do Triunfo, um dos principais monumentos da capital francesa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente russo Vladimir Putin, a chanceler alemã Angela Merkel e dezenas de monarcas, presidentes e primeiros-ministros da Europa, África, Oriente Médio, juntaram-se ao presidente francês Emmanuel Macron para marcar o momento.

A cerimônia é a peça central das homenagens globais para homenagear os 10 milhões de soldados que foram mortos durante a guerra de 1914 a 1918, e relembrar o Armistício, acordo assinado no nordeste da França, que entrou em vigor às 11h em 11 de novembro de 1918.

O governo brasileiro não enviou representante de Brasília para a maior cerimônia diplomática do ano no mundo. Convidado de honra da França para a Cerimônia, por ter enviado tropas para lutar ao lado dos aliados – embora não tenham participado dos combates –, o Brasil não será representado nem pelo presidente, Michel Temer, nem pelo chanceler, Aloysio Nunes Ferreira, nas solenidades realizadas neste fim de semana na capital francesa. O governo brasileiro será representado apenas pelo seu embaixador em Paris. / Reuters