Londres apoia exploração de petróleo por habitantes das Malvinas

"A exploração de hidrocarbonetos é um empreendimento comercial legítimo, e o governo britânico apoia os direitos dos ilhéus das Falklands de desenvolverem seu setor de hidrocarbonetos", disse um porta-voz da chancelaria.

"Essa é uma parte integral do direito à autodeterminação, expressamente contido na Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos", acrescentou ele, referindo-se a um tratado da ONU.

Uma guerra entre Argentina e Grã-Bretanha pela posse das ilhas está completando 30 anos, o que reaviva as disputas entre os dois países.

"Queremos ter uma relação plena e amistosa com a Argentina, como vizinhos no Atlântico Sul, mas não vamos ceder os direitos humanos e políticos do povo das ilhas Falkland", disse o porta-voz.

Segundo ele, Londres aceita discutir a soberania das ilhas, desde que seus 3.000 habitantes concordem.

(Reportagem de Adrian Croft)