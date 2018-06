Polícia de Paris prende mais de 140 pessoas após manifestações contra Macron e Le Pen

PARIS - A polícia de Paris prendeu 141 pessoas após manifestações realizadas durante a noite de domingo depois da vitória do centrista Emmanuel Macron na eleição presidencial da França, informaram autoridades nesta segunda-feira, 8.

Os detidos em Menilmontant, distrito no nordeste da capital francesa, foram acusados por infrações que vão desde lançamento de rojões em policiais a danos a propriedades.

Os manifestantes protestavam tanto contra Macron - criticado por muitos da extrema esquerda francesa por ser um membro de uma elite financeira - como contra sua adversária derrotada de extrema direita, Marine Le Pen.

Macron derrotou Le Pen com 66% contra 34% dos votos, com uma plataforma de reformas favoráveis ao mercado e maior integração europeia.

Contudo, a taxa de abstenção de mais de 25% e o fato de mais de 11% dos que votaram terem escolhido nenhum dos candidatos, apontam para um grande nível de decepção com as escolhas oferecidas no segundo turno.

A central sindical CGT convocou uma manifestação na capital francesa para a tarde desta segunda-feira contra as políticas econômicas liberais defendidas por Macron. / AFP