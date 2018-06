Mais de 15 mil soldados russos se juntam na fronteira com Ucrânia, diz embaixador dos EUA na Otan A Rússia já reuniu cerca de 15 mil soldados ao longo da fronteira com a Ucrânia, disse o embaixador dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta sexta-feira, dando um número maior do que o fornecido anteriormente pelo Pentágono.