Manifestantes gregos bloqueiam cobrança de novo imposto

Enquanto o governo do primeiro-ministro socialista George Papandreou tenta aprovar novos cortes orçamentários no Parlamento para atender às exigências dos credores estrangeiros, a oposição se fortalece à medida que se aproxima a greve geral marcada para o dia 19 de outubro, que deve provocar a paralisação de boa parte do país.

Nesta quinta-feira os manifestantes ocuparam instalações da gráfica de uma empresa grega que vai realizar a cobrança do imposto sobre a propriedade.

Os protestos se espalharam por outras partes da cidade. A Acrópole, o mais famoso monumento da Grécia antiga, foi fechada para os turistas. Coletores de lixo e funcionários de hospitais estão em greve e advogados se recusaram a aparecer nos tribunais.

A onda de protestos ocorre num momento em que os líderes da zona do euro se empenham em aprovar um novo plano de ajuda para evitar a insolvência do país e impedir que a crise se espalhe e fique fora do controle.

(Por Yiorgos Karahalis)