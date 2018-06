Marinha italiana resgata 233 imigrantes no sul da Sicília

O resgate ocorreu na quarta-feira, e os migrantes estavam sendo levados nesta quinta para um porto perto de Siracusa, na Sicília, disse a Marinha em comunicado.

Havia a bordo homens e mulheres provenientes da Eritrea, Nigéria, Somália, Zâmbia e Mali, bem como do Paquistão, segundo a Marinha.

Os desembarques por mar na Itália, com procedência da África, mais do que triplicaram em 2013, incrementados por refugiados da guerra civil na Síria e de conflitos políticos na região do Chifre da África.

Em outubro, 366 eritreus morreram afogados em um naufrágio perto da costa da ilha italiana de Lampedusa.

(Reportagem de Steve Scherer)