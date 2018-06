Mascarados invadem instalações de projeto mina de ouro na Grécia

O projeto Skouries, na península Halkidiki, tem sido alvo de vários protestos por moradores e ativistas que se opõem fortemente à construção de uma mina de ouro porque dizem que isso iria devastar o meio ambiente.

Segundo a polícia, os agressores entraram nas instalações por volta de 12h40 de domingo no horário local (19h40 de sábado, no horário de Brasília), causando grandes danos com bombas incendiárias e líquidos inflamáveis. Vinte e sete pessoas foram detidas.

O projeto Skouries, uma mina aberta de cobre e ouro, é dirigida pela Hellas Gold, uma subsidiária da canadense Eldorado Gold, que comanda o projeto de sulfeto misto no norte da Grécia e está desenvolvendo três projetos de ouro na região.

Afundada no sexto ano de recessão, a Grécia vem lutando para atrair investimento estrangeiro que vai ajudar a estimular o crescimento da economia. Baseada em Vancouver, a Eldorado emprega cerca de 680 pessoas na Grécia e espera investir cerca de 1 bilhão de dólares nos próximos cinco anos no país.

(Por Karolina Tagaris)