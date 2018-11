May inicia campanha intensa para vender Brexit ao Reino Unido

LONDRES - A primeira-ministra britânica, Theresa May, se reunirá hoje, 26, com seu gabinete e informará o Parlamento sobre o acordo do Brexit assinado con a União Europeia (UE), enquanto começa uma intensa campanha para convencer os mais céticos de que "não há melhor acordo possível".

"Podemos respaldar esse acordo, cumprir o resultado do referendo e começar a construir um futuro mais brilhante", dirá May à Câmara dos Comuns. "Ou, podemos rejeitá-lo e abrir as portas para mais divisões e incertezas, com todos os riscos que isso pode ocasionar."

A votação dos legisladores está prevista para o dia 12 de dezembro.

Uma fonte que preferiu não ser identificada disse à AFP que May admitiu em Bruxelas não ter maioria parlamentar para aprovar o pacto, mas advertiu aos deputados rebeldes que pelo menos a metade deles corre risco de perder as próximas eleições se o acordo não passar pelo Parlamento.

May retorna ao Parlamento de Westminster depois de a União Europeia endossar o Brexit, previsto para o dia 29 de março de 2019. O texto aborda tanto questões financeiras como direitos dos cidadãos, passando por questões comerciais, de segurança e imigração. Além de tratar da fronteira aberta entre Irlanda (membro da UE) e Irlanda do Norte (membro do Reino Unido) e as disposições para a fase de transição pós-Brexit - com 21 meses de duração. /AFP