Médicos fazem primeiro transplante de pernas do mundo na Espanha

A operação, que começou na noite de domingo, é pioneira por sua complexidade e características próprias, e exigiu a coordenação da Organização Mundial de Transplantes, dos profissionais da Fundação Pedro Cavadas e do governo local.

O transplante foi feito pela equipe médica do Hospital La Fe de Valência e comandado pelo médico Pedro Cavadas, cirurgião valenciano famoso por ter feito o primeiro transplante de rosto do mundo em 2009 e o primeiro transplante bilateral de antebraços e mãos em 2006.

Especialistas consideram que é necessário esperar 48 horas para dar mais informações sobre a recente intervenção.

A identidade do paciente e do doador é mantida em sigilo, e o centro médico pediu prudência aos meios de comunicação, que no passado revelaram detalhes confidenciais de outras cirurgias complexas.

(Reportagem de Jaime Ortiz)