Menina é achada entre corpos após chacina nos Alpes franceses

A criança, que aparentemente estava acampando com a família, foi achada ilesa por policiais na noite de quarta-feira, escondida sob as pernas e a saia de uma das mulheres mortas, em baixo dos assentos dianteiros do carro.

Outra menina, com cerca de 8 anos, supostamente irmã dela, havia sido encontrada anteriormente com ferimentos graves, pois foi baleada nas costas e severamente espancada na cabeça.

Um ciclista francês também foi achado morto no local, uma estrada montanhosa próxima da localidade de Chevaline, na região do lago Annecy e da fronteira com a suíça. O ciclista, um jovem pai chamado Sylvain Mollier, morador da região, aparentemente estava "passando por acaso" pelo lugar no momento da chacina, segundo autoridades.

"Não chamo isso de trabalho de profissionais, chamo de um ato de enorme selvageria", disse o promotor Eric Maillaud, visivelmente abalado, numa entrevista coletiva na cidade de Annecy, no sudeste da França.

Ele disse que a polícia não faz ideia da motivação do crime.

O dono do carro, com placas britânicas, foi achado morto ao volante. Uma fonte próxima à investigação disse que se tratava do iraquiano naturalizado britânico Saad al Hilli, morador de Surrey, no sul da Inglaterra.

A polícia chegou ao local por volta de 16h de quarta-feira, logo depois de um crime, ao ser alertada por outro ciclista, um ex-oficial da Força Aérea britânica, que viu o carro com o motor ligado. A menina mais velha saiu de trás do veículo e desmaiou aos seus pés.

A menina mais nova, aterrorizada demais para se mexer ou fazer barulho, passou oito horas sem ser notada, porque os investigadores, à espera de peritos enviados de Paris, não abriram as portas do carro para não apagar pistas.

Eles só abriram o veículo quando um homem que havia visto a família no acampamento disse que havia uma segunda menina no grupo.

"Ela começou a sorrir e a falar inglês assim que um agente da brigada de buscas de Chambery a pegou nos braços e a tirou do carro", disse Maillaud.