Merkel confia que eleitores italianos escolherão seguir reformas de Monti

"Eu apoio as reformas iniciadas pelo governo de Mario Monti, que fizeram com que investidores financeiros recobrassem alguma confiança na Itália, então estou certa que o povo italiano irá votar desta forma, para que a Itália permaneça no caminho correto", afirmou Merkel em uma entrevista coletiva.

As ações europeias e mercados de bônus foram abalados pelas preocupações de que o ex-premiê Silvio Berlusconi poderia retornar ao poder no país, com as eleições do ano que vem, e enfraquecer os esforços para reformar as finanças do Estado italiano.

(Reportagem de Stephen Brown e Andreas Rinke)