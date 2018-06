Merkel diz a Putin esperar que Rússia cumpra acordo de Genebra sobre Ucrânia

O porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, disse também a repórteres nesta sexta-feira que a Rússia ainda não fez nada para implementar sua parte do acordo.

"Quem acompanha os eventos de forma realista e clara deve concluir.... que o que aconteceu desde o acordo de Genebra, particularmente do lado russo ou do lado dos separatistas pró-Rússia, é absolutamente decepcionante. A Rússia teve a chance, e ainda tem a chance, de declarar seu apoio ao acordo de Genebra e usar sua influência considerável no leste da Ucrânia. Nada disso aconteceu."

(Reportagem de Alexandra Hudson e Erik Kirschbaum)