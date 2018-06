Merkel exonera ministro do Meio Ambiente após derrota eleitoral

Norbert Roettgen, protegido de Merkel que chegou a ser visto como um possível sucessor, foi exonerado depois que sua campanha para premiê no Estado mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestefália, terminou com uma derrota histórica para os democratas cristãos do partido CDU no domingo.

Merkel deve tentar um terceiro mandato como chanceler no ano que vem e aparentemente está se distanciando da debacle naquele Estado ao demitir o ministro de 46 anos, em uma atitude rara para ela.

"A mudança na energia é uma tarefa central deste período legislativo", disse ela, referindo-se à conversão acelerada do país para as energias renováveis, reforçada pela sua decisão no ano passado de acabar com a energia nuclear após o desastre de Fukushima, no Japão.

Merkel nomeou Peter Altmaier para substituir Roettgen, dizendo que ele representaria um “novo começo".