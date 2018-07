Merkel lamenta bloqueio de ação da ONU sobre Síria por China e Rússia

"Eu sempre menciono isso em conversas com lideranças chinesas e com o presidente russo. A situação humanitária é desesperadora... Infelizmente, o Conselho de Segurança da ONU não foi capaz de agir, e eu espero que o enviado internacional tenha mais sucesso que seu predecessor", disse Merkel durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira.

A Rússia e a China, ambos com assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU, bloquearam os esforços ocidentais para que o órgão internacional censure o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad.

(Reportagem de Stephen Brown e Noah Barkin)