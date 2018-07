Milão tem novo tiroteio após crime atribuído a máfia

Na segunda-feira, dois ocupantes de uma moto, encapuzados, mataram um empresário e sua namorada à queima-roupa na cidade. Massimiliano Spelta, 43 anos, ex-dono de um laboratório farmacêutico, levou cinco tiros quando andava por uma rua do centro de Milão, segundo a polícia.

Sua namorada, uma dominicana de 21 anos, tentou fugir com sua filha, de 18 meses, mas também foi atingida e morreu. Só a criança sobreviveu.

O motivo do crime não ficou claro, mas a polícia disse ter encontrado 47 gramas de cocaína no apartamento do casal.

Tradicionalmente, as máfias italianas são associadas ao sul da Itália, a parte mais pobre do país, mas nos últimos anos seus tentáculos chegaram ao próspero norte, onde uma organização da Calábria, a 'Ndrangheta, se tornou ativa.

(Reportagem de Lisa Jucca, Sara Rossi, Chiara Prazzoli e Ilaria Polleschi)