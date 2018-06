Milhares de curdos sírios fogem para a Turquia após avanço do Estado Islâmico

Dezenas de milhares de curdos sírios entraram na Turquia nas últimas 24 horas, fugindo do avanço dos combatentes do grupo Estado Islâmico, que tomaram dezenas de vilarejos próximos à fronteira e estão investindo contra uma cidade síria.

A Turquia abriu um pedaço de sua fronteira na sexta-feira, após civis curdos terem deixado suas casas, temendo um iminente ataque à cidade de Ayn al-Arab. Neste momento, o Estado Islâmico está a menos de 15 quilômetros do local, também conhecido como Kobani, segundo um comandante curdo em solo.

O avanço do Estado Islâmico no norte da Síria provocou pedidos de ajuda por parte dos curdos da região, que temem um massacre em Kobani. A cidade está estrategicamente posicionada na fronteira e impediu que militantes radicais sunitas consolidassem seus ganhos territoriais no norte da Síria.

O vice-primeiro-ministro da Turquia, Numan Kurtulmus, disse nesta sábado à CNN Turca que 45 mil curdos sírios cruzaram a fronteira desde que autoridades turcas abriram a passagem, na sexta.

(Por Daren Butler, com reportagem adicional de Asli Kandemir em Istambul e Sylvia Westall em Beirute)