Militantes islâmicos sequestram 49 turcos de consulado no Iraque

O grupo foi levado para uma base dos militantes. As autoridades da Turquia entraram em contato com integrantes do grupo islâmico e confirmaram que ninguém ficou ferido, disse a fonte.

Insurgentes sunitas de um grupo dissidente da Al Qaeda, o Exército Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), assumiram o controle da cidade de Mosul na terça-feira, em uma demonstração de força contra o governo central, liderado por xiitas.

"Certos grupos militantes em Mosul foram diretamente contatados para nos certificarmos da segurança do pessoal diplomático", disse uma fonte no governo turco.

Com a invasão do consulado, agora 80 turcos estão em mãos dos militantes em Mosul. Na terça-feira, 31 caminhoneiros foram sequestrados por membros da EIIS enquanto entregavam diesel para uma usina de energia da cidade.

A Turquia mantém estreita ligação política e comercial com a área sob controle curdo ao norte de Mosul, a qual não foi alvo do EIIS até o momento. As autoridades turcas têm interesse especial em proteger a minoria étnica dos turcomanos no Iraque.

O primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Erdogan, manteve uma reunião emergencial com o subsecretário da Agência Nacional de Inteligência e vice-primeiro-ministro Besir Atalay para dicutir os desdobramentos da crise, disseram funcionários.