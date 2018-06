Militantes suspeitos planejavam ataque na França, diz promotor

Membros do grupo tinham reunido material suficiente para fazer uma bomba do mesmo tamanho dos explosivos usados em uma série de ataques em Paris nos anos 1990, disse o promotor François Molins.

A operação policial do fim de semana, na qual um suspeito acabou morto pela polícia, desmantelou "um grupo terrorista que é provavelmente o mais perigoso (na França) desde 1996", disse Molins em entrevista coletiva nesta quinta.

Sete suspeitos foram colocados sob investigação policial na quinta-feira por suspeita de participação em atividades relacionadas ao terrorismo.

Dois desses sete também são suspeitos de atuação para recrutar voluntários para missões da Jihad no exterior, incluindo na Síria, disse Molins.

Outras cinco pessoas que foram detidas no sábado foram liberadas.

As prisões do fim de semana tiveram relação com um ataque a um mercado de comida kosher perto de Paris, em setembro.

A França não sofre um ataque com grande números de mortos em seu território desde 1995, quando um grupo islâmico argelino detonou explosivos na rede do metrô e em outros pontos da capital, matando 10 pessoas e deixando mais de 200 feridos.

(Reportagem de Brian Love)