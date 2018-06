Militares russos estão atuando ao lado dos separatistas, diz presidente ucraniano

Poroshenko deu a declaração durante uma reunião emergencial com seus chefes de segurança depois de um fim de semana de ataques aéreos ucranianos contra posições rebeldes, perto da fronteira com a Rússia, e acusações por parte de Moscou de que um russo foi morto por forças da Ucrânia na fronteira.

A guerra de palavras entre Kiev e Moscou e os combates intensos, nos quais forças ucranianas infligiram pesadas baixas aos rebeldes, marcam uma dura escalada nos três meses de conflito, nos quais foram mortos vários militares ucranianos, civis e rebeldes.

"Foi também confirmada a informação de que integrantes das forças russas estão tomando parte das operações militares contra forças ucranianas", declarou Poroshenko, ampliando as acusações que fez no domingo sobre a entrada no país de equipamento militar pesado vindo da Rússia.

Poroshenko afirmou ainda que as forças ucranianas estão agora sob ataque de um novo sistema russo de mísseis e que terão de mudar suas táticas na fronteira, mas não deu detalhes.

(Reportagem de Natalya Zinets)