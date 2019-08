Militares tentam evitar rompimento de barragem na Inglaterra

Trabalhadores de emergência correm contra o tempo neste sábado, 3, para baixar os níveis de água de uma represa danificada no noroeste da Inglaterra, enquanto meteorologistas avisam que mais tempo ruim está a caminho.

LEIA TAMBÉM > Queda de rochas em encosta deixa três mortos em praia da Califórnia

A barragem Toddbrook Reservoir, que fica em Derbyshire, entrou em risco de colapso após chuvas torrenciais atingirem a região na última semana. Desde a última quinta-feira, 1, trabalhadores conseguiram reduzir o nível da água em meio metro. As autoridades alertam, no entanto, que a pressão sobre a represa continua severa.

As equipes de emergência estão bombeando cinco toneladas métricas de água por minuto e as entradas do reservatório estão sendo represadas. Um helicóptero da força aérea britânica despeja sacos de areia em um buraco da barragem.

Vice-chefe dos bombeiros de Derbyshire, Gavin Tomlinson afirmou que todos estão "trabalhando para remover o máximo de água possível hoje, para minimizar o impacto de qualquer possível mau tempo que se materialize". Metereologistas alertam para novas chuvas no domingo, com risco de inundações e raios.