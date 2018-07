Ministro britânico sofre pressão por privilégios a amigo

Rejeitando os apelos da oposição para demitir Liam Fox, Cameron disse ao Parlamento que esse seu ex-rival interno, da ala mais à direita do Partido Conservador, tem feito um bom trabalho. Mas disse que aguardará um relatório oficial sobre a conduta de Fox.

Caso irregularidades sejam comprovadas, Cameron provavelmente será obrigado a demitir Fox, desencadeando uma complexa reforma ministerial. Esse veredicto pode surgir em poucos dias, segundo uma fonte governamental que pediu anonimato.

Fox, de 50 anos, pediu desculpas por confundir "responsabilidades profissionais e lealdades pessoais", mas garantiu não ter violado regras e não ter nada a esconder.

Um relatório preliminar mostrou que Fox, que disputou com Cameron a liderança partidária em 2005, se reuniu com o consultor de defesa Adam Werritty em 40 ocasiões ao longo de 18 meses, sendo quase metade delas no exterior, durante viagens oficiais ou férias familiares.

A BBC disse que Werritty ganhava para ser um consultor extraoficial de Fox. Os pagamentos seriam feitos por apoiadores ricos, que partilham as opiniões eurocéticas, pró-EUA e pró-Israel do ministro.

A emissora pública disse ter colhido as informações junto a um desses apoiadores, que pediu anonimato.

Mas um porta-voz de Fox disse que Werritty "nunca foi um assessor oficial ou extraoficial" do ministro.

Werritty foi padrinho de casamento de Fox, há seis anos, e esteve presente em muitas reuniões oficiais desde a posse do ministro, no ano passado, inclusive com autoridades como o general norte-americano John Allen, hoje no comando das forças ocidentais no Afeganistão, e o embaixador britânico em Israel.

O Partido Trabalhista, o principal da oposição, disse desejar saber se Fox deu a Warritty acesso a informações sigilosas ou comercialmente úteis.

"As questões realmente giram em torno de dois temas. Um deles são as finanças; o outro é a segurança nacional", disse a fonte.

O cargo de Fox é particularmente delicado porque a Grã-Bretanha tem cerca de 10 mil soldados no Afeganistão e desempenhou um papel importante na campanha da Otan para proteger civis na Líbia durante a rebelião que derrubou Muammar Gaddafi.

Ao mesmo tempo, ele precisou fazer cortes no orçamento de defesa, como parte de uma ampla redução dos gastos públicos.

Na quarta-feira, o ministro cancelou uma entrevista coletiva que daria durante viagem a Paris.

