Ministro das Finanças grego desmaia e é levado a hospital

"Ele sentiu-se tonto e desmaiou, e foi levado ao hospital onde recebeu fluidos por via intravenosa e passará por exames", disse a fonte do banco.

Uma autoridade do governo afirmou que conversou com Rapanos por telefone depois que ele foi levado ao hospital, onde estava realizando exames.

Rapanos, presidente do maior banco comercial da Grécia, o National Bank of Greece, foi nomeado ministro das Finanças do gabinete do primeiro-ministro Antonis Samaras e deve assumir o cargo ainda nesta sexta-feira.

(Reportagem de Harry Papachristou e George Georgiopoulos)