Ministro das Finanças grego renuncia para disputar eleições

"Teremos eleições adiante e eu tive a oportunidade nesta manhã, em uma reunião de despedida no ministério das Finanças, de dar minhas últimas instruções", disse Venizelos à repórteres, após uma reunião com o presidente grego, Karolos Papoulias.

Espera-se que as eleições gerais antecipadas aconteçam no final de abril ou no início de maio. O Pasok (partido socialista) está atrás do conservador Nova Democracia nas pesquisas de opinião.

(Reportagem de George Georgiopoulos)