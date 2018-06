Ministro russo da Defesa vai retirar tropas da fronteira ucraniana, diz agência O ministro da Defesa da Rússia pediu que as tropas do país retornem às suas bases permanentes depois de exercícios militares perto da fronteira com a Ucrânia, cumprindo assim uma ordem do presidente Vladimir Putin, de acordo com informação da agência russa interfax nesta terça-feira.