Ministro russo diz que laços com EUA precisam de 'reset 2.0'

Moscou pediu neste domingo, 28, um novo "reset 2.0" das relações com Washington, dizendo que a situação na Ucrânia que levou a sanções contra a Rússia está melhorando graças a iniciativas de paz do Kremlin.

Washington e Bruxelas acusam Moscou de apoiar a rebelião pró-Rússia no leste da Ucrânia e impuseram sanções, que têm repetidamente intensificado desde que a Rússia anexou a península da Crimeia, da Ucrânia, em março.

O conflito trouxe as relações entre Moscou e o Ocidente ao nível mais baixo desde o fim da Guerra Fria. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na semana passada que as sanções podem ser descartadas se a Rússia tomar o caminho da paz e da diplomacia.

Em entrevista à televisão, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que é hora de repetir o "reset", palavra que Washington usou para descrever uma tentativa de consertar relações no início do governo de Obama.

Mas ele também atacou a "mentalidade de Guerra Fria" da Otan, criticou Washington por excluir o aliado da Rússia Bashar al-Assad de sua campanha contra soldados do Estado Islâmico na Síria e disse que Washington "não pode mais agir como promotor, juiz e executor em todas as partes do mundo".

"Estamos absolutamente interessados em normalizar as relações mas não fomos nós que destruímos elas. Agora, elas precisam do que os norte-americanos provavelmente chamariam de um 'reset'", afirmou Lavrov, de acordo com a transcrição de uma entrevista na página de seu Ministério na internet.

"O atual governo dos EUA está destruindo hoje boa parte da estrututra de cooperação que criou junto conosco. Muito provavelmente, algo mais vai aparecer -- um 'reset número 2' ou um 'reset 2.0'", acrescentou ele ao canal Channel 5 russo.