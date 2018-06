Ministros de Rússia e EUA concordam sobre necessidade de cessar-fogo rápido na Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, concordaram sobre a importância de se garantir um cessar-fogo rápido no leste da Ucrânia em uma conversa por telefone neste domingo, segundo um comunicado do Ministério do Exterior em Moscou.

A declaração descreveu a crise na Ucrânia como um "conflito interno", apesar de Washington e o Ocidente acusarem Moscou de apoiar os rebeldes que combatem as tropas ucranianas no leste da antiga república soviética.

Moscou nega envolvimento.

(Por Gabriela Baczynska)