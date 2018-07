Ministros gregos fazem apelo a parlamentares por plano fiscal

O ministro das Finanças, Evangelos Venizelos, ofereceu-se para conversar com qualquer parlamentar que tenha preocupações sobre o projeto. "Creio que o senso de responsabilidade vai prevalecer no fim, o Deus da Grécia é grande," afirmou o ministro à emissora de televisão Alter.

Com a maioria do primeiro-ministro, George Papandreou, reduzida a apenas alguns poucos votos, um deputado do Partido Socialista (PASOK) afirmou na sexta-feira que votaria contra as medidas, juntando-se a outro rebelde da legenda, que anunciou sua oposição neste mês.

O pacote com corte de gastos, privatizações e aumento de impostos pedidos pelos credores internacionais para reduzir o enorme déficit público da Grécia causou revolta entre a população grega, que tomou as ruas em protestos diários.

Uma greve geral de dois dias está programada para a próxima semana, para coincidir com as votações, após uma série de greves em empresas, inclusive a PPC, a maior produtora de energia na Grécia, que é candidata a ser privatizada no próximo ano.

Sem poder pegar emprestado no mercado devido ao péssimo estado de suas finanças públicas, a Grécia depende de ajuda internacional para evitar ir à bancarrota nos próximos dias, um acontecimento que poderia causar grandes problemas à economia mundial.

Mas os credores internacionais exigiram um comprometimento claro para reformas e, se o Parlamento não aprovar as medidas de austeridade nos dias 29 e 30 de junho, a União Europeia e o FMI (Fundo Monetário Internacional) pode se recusar a liberar um vital financiamento de 12 bilhões de euros que a Grécia necessita imediatamente, ou poderá não aprovar um novo pacote de ajuda.

Atenas aceitou um pacote de 110 bilhões de euros da UE e do FMI em maio de 2010, mas agora precisa de um segundo auxílio de valor similar para cumprir com suas obrigações financeiras até o final de 2014, quando espera voltar ao mercado de capitais para buscar financiamentos.

O ministro da Justiça, Miltiadis Papaioannou, exortou seu colegas no Congresso a apoiar as impopulares medidas. "Eles precisam tampar seus ouvidos para todas as críticas que estão recebendo e fazer o seu trabalho," afirmou, em entrevista à emissora de televisão Mega.

Apesar da grande pressão de líderes europeus, incluindo a chanceler alemã, Angela Merkel, o partido de oposição Nova Democracia recusou-se a apoiar o pacote, o que significa que dois ou três votos para cada lado podem decidir o resultado.

O governo de Papandreou agora tem 155 assentos, sendo que o Parlamento possui 300. As medidas de austeridade custaram aos Socialistas cinco deserções desde as eleições, em outubro de 2009, quando a legenda tinha 160 parlamentares.