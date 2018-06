Monti, chefe do BC e ministro da Economia reúnem-se após eleição na Itália O primeiro-ministro italiano, Mario Monti, vai realizar nesta terça-feira às 8h (hora de Brasília) reunião com o chefe do Banco Central do país e com o ministro da Economia, um dia depois das eleições nacionais, informou o gabinete do premiê em comunicado.