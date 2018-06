Monti diz que Itália precisa de ampla maioria após eleição

Monti anunciou na semana passada que será candidato nas eleições nacionais de fevereiro por um bloco centrista. As pesquisas mostram que a coalizão rival de centro-esquerda liderada por Pier Luigi Bersani caminha para ganhar a votação, pelo menos na Câmara.

Para fazer as mudanças constitucionais necessárias, "é preciso haver uma grande maioria, maior do que o necessário para governar", disse Monti em uma entrevista para a rádio estatal. Na segunda-feira, Monti disse que vai buscar um aliado pró-Europa após a votação.

Na quarta-feira, Monti disse que queria se aliar com "quem quer mudar o país" em vez de com aqueles que querem que as coisas permaneçam iguais.

Devido à complexidade da lei eleitoral, a coalizão de dois partidos de Bersani pode ganhar uma maioria confortável na Câmara sem ter um comando seguro do Senado, possivelmente fazendo uma aliança com o bloco crucial de Monti, criando uma maioria parlamentar estável.

Na entrevista à rádio, Monti também afirmou que a Itália tem que deixar a crise financeira para trás e que a terceira maior economia da zona do euro deve sair da recessão por volta do final do ano ou início de 2014.

(Por Steve Scherer)