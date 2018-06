Monti e Bersani buscam acordo sobre novo presidente da Itália

Sete semanas depois da eleição geral, Monti continua interinamente à frente de um gabinete, mas reformas importantes estão paradas até que uma nova administração seja formada.

O bloco centro-esquerdista liderado por Bersani formou a maior bancada da Câmara, mas não obteve maioria no Senado. Ele se recusa a formar uma coalizão com o bloco de centro-direita do ex-premiê Silvio Berlusconi e foi esnobado pelo partido alternativo Movimento 5 Estrelas, terceira força parlamentar.

Na quinta-feira, o dividido Parlamento elege um novo presidente para substituir Giorgio Napolitano, cujo mandato termina em 15 de maio.

A Itália possivelmente terá de ir às urnas novamente para resolver o impasse, mas a Constituição proíbe que um presidente em fim de mandato convoque um novo pleito.

Vários nomes têm sido citados como possíveis sucessores de Napolitano, mas nenhum favorito claro emergiu, e tudo indica que os partidos terão dificuldades para escolher uma personalidade capaz de simbolizar a unidade nacional.

