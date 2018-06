Morte de seis pessoas em ataques na Ucrânia cria tensão durante cessar-fogo

Seis pessoas foram mortas no domingo durante bombardeios em Donetsk, cidade do leste da Ucrânia sob domínio dos separatistas, disseram autoridades municipais nesta segunda-feira, o que aumenta a tensão no cessar-fogo mantido há dez dias entre as forças do governo e os rebeldes apoiados pela Rússia.

Uma equipe de monitoramento da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) afirmou também ter alvo de bombardeio duas vezes na cidade no domingo, apesar da trégua que trouxe algum alívio no conflito que já matou mais de três mil pessoas.

O porta-voz dos militares ucranianos, Andriy Lysenko, declarou em Kiev que houve vítimas fatais entre as tropas ucranianas durante o final de semana, embora não tenha dado detalhes, e que 73 soldados foram libertados em uma troca de prisioneiros com os rebeldes.

O cessar-fogo começou em 5 de setembro e vem sido mantido de forma geral, a despeito de violações esporádicas que os dois lados atribuem um ao outro.

No sábado, os combates foram especialmente acirrados no entorno do aeroporto de Donetsk, que continua sendo controlado pelo governo.

O acordo de cessar-fogo foi negociado por enviados da Ucrânia, da Rússia, dos separatistas e da OSCE.