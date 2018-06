Motorista avança contra pedestres e mata 2 na Alemanha

O motorista de uma van avançou contra dezenas de pedestres no centro da cidade de Münster, no noroeste da Alemanha, matando duas pessoas e deixando cerca de 20 feridas neste sábado, 7. O motorista se matou com um tiro logo após atingir os pedestres, que estavam em um bar conhecido na região central da cidade, segundo a polícia. Seis dos feridos estão em estado grave.

De acordo com Herbert Reul, ministro do Interior da Renânia do Norte-Westfália, o autor do ataque era um cidadão alemão e não havia indícios de terrorismo islâmico no ataque. “O autor dos fatos investiu contra varandas de cafeterias e de restaurantes de uma praça do centro da cidade”, indicou mais cedo o porta-voz da polícia local Andres Bode.

Segundo a imprensa local, o agressor seria um alemão com problemas psiquiátricos que havia tentado suicídio recentemente. A edição on-line do Frankfurter Allgemeine Zeitung informou que o motorista se tratava de Jens R., de 48 anos, que morava a 2 km do ocorrido.

As imagens divulgadas pela televisão alemã mostravam vários veículos policiais e dos bombeiros estacionados no centro da cidade, que tem pouco mais de 300 mil habitantes. A movimentação se prolongou depois que a polícia encontrou um "objeto suspeito" no veículo. Enquanto as autoridades examinavam o artefato, várias ruas na região do incidente foram interditadas.

Todas as forças policiais e unidades especiais da Renânia, estado onde fica o município, foram enviadas para Münster. Diversos helicópteros também sobrevoavam a cidade. A polícia alemã usou sua conta oficial no Twitter para avisar que moradores devem "evitar a região próximo ao pub Kiepenkerl".

Uma porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, se pronunciou sobre o caso e disse que "nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias". / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS